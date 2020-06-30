Son dakika haberleri: "Bataklık" operasyonu zanlıları Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi
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Son dakika haberleri: "Bataklık" operasyonu zanlıları Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

Son dakika haberleri... - "Bataklık" operasyonu zanlıları Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Bataklık operasyonunda gözaltına alınan aralarında örgütün ele başları olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören'in de olduğu zanlılar Ankara Emniyet...

30.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:56

- "Bataklık" operasyonu zanlıları Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

ANKARA - Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olan "Bataklık operasyonunda gözaltına alınan aralarında örgütün ele başları olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören'in de olduğu zanlılar Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sabah saatlerinde açıkladığı, "bataklık" operasyonunda yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmanın ardından harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda bu sabah 04.30'da, haklarında gözaltı kararı verilen 94 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis ve Mersin'de "Bataklık" isimli operasyon başlatıldı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre; uyuşturucu ve uyuşturucu gelirleri ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 3 şirket ve 6 şüphelinin incelenmesiyle başlatılan çalışmanın ardından aralarında 2 örgüt elebaşının da bulunduğu 94 şüpheli ve onlarla bağlantılı 16 şirkete ulaşıldı.

Polis, söz konusu çetenin, daha önce ele geçirilen 11 tondan fazla esrar, 2 ton 500 kilogram baz morfin ve 140 kilogram eroin, 2012'de ele geçirilen 18 tondan fazla kokain, 2016'da bir gemide ele geçirilen 20 ton esrarla bağlantılı olduğunu da tespit etti.

Çete üyelerinin elde ettiği geliri, kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye getirdiği de tespit edildi. Ayrıca çetenin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazanç ile FETÖ'ye finansman sağladığının tespit edildiği de öğrenildi.

9 ülkede faaliyet gösterdiği belirlenen çeteye yönelik olarak operasyon için düğmeye basıldı.

Türkiye'de 11 ilde operasyon

Yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda bu sabah 04.30'da, haklarında gözaltı kararı verilen 94 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis ve Mersin'de "Bataklık" isimli operasyon başlatıldı.

Milyonlarca liralık suç gelirine el kondu

67 şüphelinin gözaltına alındığı eş zamanlı operasyonda; birçok taşınmaz malın yanı sıra, 20 otomobile, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 52 milyon 627 bin 760 lira ile 1 milyon 310 bin dolara, 7 kiralık kasaya, örgütün elebaşı, yönetici ve üyeleri ile bu kişilerin bağlantılı olduğu 16 şirketin bütün banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne aralarında örgütün ele başları olduğu iddia edilen Nejat Daş ve Çetin Gören'in de olduğu zanlılar getirildi. Zanlılardan Nejat Daş, "Neden burada olduğumu bilmiyorum" dedi. Çetin Gören ise soruları cevapsız bıraktı.

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Son dakika haberleri: 'Bataklık' operasyonu zanlıları Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

Kaynak: İHA

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