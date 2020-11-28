Son dakika haberleri: Bataklığa saplanan eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
28.11.2020 23:21 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:25
Son dakika haberi: KONYA'da, su bulunmayan kanaldaki bataklığa saplanan eşek, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince kurtarılıp, doğaya bırakıldı.
KONYA'da, su bulunmayan kanaldaki bataklığa saplanan eşek, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince kurtarılıp, doğaya bırakıldı.
Olay, akşam saatlerinde Yarma Mahallesi'ndeki sulama kanalında meydana geldi. Köpeklerin saldırısından kaçarken indiği su bulunmayan kanaldaki bataklığa saplanan eşeği fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerin belirtilen adrese giden Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu eşek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen sahipsiz eşek, doğaya bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI