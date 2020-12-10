Son dakika haberleri! Basketbol: Toplu sonuç
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Son dakika haberleri! Basketbol: Toplu sonuç

10.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:30
Son dakika haberleri! Basketbol: Toplu sonuç

Son dakika haberleri: Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen tek maç haricinde tamamlandı.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 9. hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen tek maç haricinde tamamlandı.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Mamak Belediyespor-Final Spor: 77-74

Budo Gemlik-Samsunspor: 75-92

Sigortam.Net-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 76-80

Semt77 Yalovaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 58-70

Akhisar Belediye Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 85-84

Global Connect Travel Düzce-Nadir Gold İstanbul Basket: 63-51

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Ankara Anadolu Basket: 87-84

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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