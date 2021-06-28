Son dakika haberleri | Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı
Bir son dakika haberine göre Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 23-27 Haziran'da "uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine" yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda yapılan kontrollerde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak