Son dakika haberleri | Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 23-27 Haziran'da "uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine" yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yapılan kontrollerde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Brad Pitt Hande Erçel
Spor Cristiano Metin Oktay Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 16:41:11. #1.16#

title