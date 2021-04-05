Son dakika haberleri... Başkentte zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1,3 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika haber: Başkentte zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1,3 kilogram esrar ele geçirildi Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar 1,7 kilogram eroin ele geçirildi.

Başkentte zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1,3 kilogram esrar ele geçirildi

ANKARA - Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar 1,7 kilogram eroin ele geçirildi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücade Şube Müdürlüğünce 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 397 şahıstan 29'u tutuklandı. Yapılan operasyonlarda 1,3 kilogram esrar, 1,7 kilogram eroin 5 bin 640 captagon, ve 6 bin 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ