Son dakika haberleri... Başkentte yeni itfaiye eri alımı sonuçları açıklandı
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Son dakika haberleri... Başkentte yeni itfaiye eri alımı sonuçları açıklandı

Gelen son dakika haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, 300 itfaiye eri alımı sınavına ilişkin sonuçları açıkladı.

Son dakika haberleri... Başkentte yeni itfaiye eri alımı sonuçları açıklandı
12.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:48

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 300 itfaiye eri alımı sınavına ilişkin sonuçları açıkladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanacak adayların sınav sonuçlarına Büyükşehir Belediyesi internet sitesi "www.ankara.bel.tr" üzerinden ulaşılabilinecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sınavın liyakat esasına göre yapılması talimatı sonrası işe alınacak itfaiye erlerinin tamamı, itfaiye bölümünden mezun olanlar arasından belirlendi.

"İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği" ile "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik" alanlarından mezun bin 312 aday, uygulamalı sınav ve mülakata tabi tutuldu. Yapılan değerlendirme sonucu sınavı kazanan 100 meslek lisesi mezunu, 200 ön lisans mezunu toplam 300 itfaiye eri belli oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına memur olarak ataması yapılacak 18'i kadın, 282'si erkek itfaiye erlerinden istenen belgeler ise şöyle:

"Diploma aslı veya noter tasdikli örneği, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği, sağlık açısından 'İtfaiye eri olur' ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu, 4 fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik), adli sicil kaydı belgesi (kamu çalışanları için), askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, KPSS Sonuç Belgesi'nin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacak.)"

Başkentin yeni itfaiye erleri, atama öncesi istenen dilekçe örneğine "www.ankara.bel.tr" adresinden ulaşabilecek.

Sınavı kazananların, gerekli belgeleri en geç 28 Ağustos 2020'ye kadar Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

Sınavı kazananları tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Liyakat usulüne uyarak sadece itfaiye bölümünden mezun olanlar arasından yaptığımız itfaiye eri alımı sonuçlarımız açıklandı. Yeni mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diliyor, daima hakkı gözeteceğimizi hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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