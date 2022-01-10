Son dakika haberleri... Başkentte yaşlı adamın öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

Başkentte yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 77 yaşındaki Mühittin Gündüz'ün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, 7 Ocak'ta Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi'nde, Gündüz'e doktor Ceyda A'nın kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savurulan Gündüz, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücü ifadesinde, normal hızda seyrettiği sırada aniden yola çıkan Gündüz'ü göremediğini söyledi.

Şüpheli Ceyda A, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma dosyasına yer alan güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Muhittin Gündüz, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir taksinin yaklaştığını fark ediyor. Bunun üzerine koşarak diğer şeride yönelen Gündüz'e, Ceyda A'nın kullandığı araç çarpıyor.

Savrulan Gündüz'e olay yerinde ilk müdahaleyi, çevredekilerin yaptığı görüntülere yansıyor.

AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri

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