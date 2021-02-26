Son dakika haberleri | Başkentte terör örgütü DEAŞ mensubu 7 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 7 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 7 Irak ve Suriye uyruklunun gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanması ile arama ve el koyma işlemlerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı