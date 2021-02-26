Son dakika haberleri | Başkentte terör örgütü DEAŞ mensubu 7 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı
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Son dakika haberleri | Başkentte terör örgütü DEAŞ mensubu 7 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı

26.02.2021 10:00 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:05

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 7 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 7 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu 7 Irak ve Suriye uyruklunun gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanması ile arama ve el koyma işlemlerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.

Son dakika haberleri | Başkentte terör örgütü DEAŞ mensubu 7 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Başkentte terör örgütü DEAŞ mensubu 7 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Başkentte terör örgütü DEAŞ mensubu 7 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberleri | Başkentte terör örgütü DEAŞ mensubu 7 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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