Son dakika haberleri! Başkentte taksi esnafından haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri! Başkentte taksi esnafından haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli yakalandı

24.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:51
Son dakika haberleri! Başkentte taksi esnafından haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Başkentte taksi esnafını hedef alarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

Başkentte taksi esnafını hedef alarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya'da 9 kişinin, taksi esnafını hedef alarak haksız kazanç sağladığını, taksi duraklarına, kendilerine veya üçüncü kişilere ait taksileri dahil ederek nitelikli yağma suçunu işlediklerini tespit etti.

Yapılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 8'i gözaltına alındı. Aramalarda iki pompalı tüfek ve nitelikli yağma suçunun işlendiğine ilişkin çok sayıda evrak ele geçirildi.

Firari zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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