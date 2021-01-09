Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

09.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:59

Başkent sakinleri sokağa çıkma kısıtlamasına genel itibarıyla uyarken polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

Başkent sakinleri sokağa çıkma kısıtlamasına genel itibarıyla uyarken polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda, ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla başkent de sessizliğe büründü.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, meydan, cadde ve sokaklarda oluşturdukları denetim noktalarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti.

Kısıtlama kapsamında 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösteren market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilerde de yoğunluk görülmedi. İnsanların alışverişlerini sosyal mesafeye dikkat ederek maske takarak yaptığı görüldü.

Bazı kişiler evcil hayvanlarını gezdirdi ve sokak hayvanlarını besledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Ulus'ta temizlik çalışması yürüttü, Atatürk Heykeli'ni temizledi.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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