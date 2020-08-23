Son dakika haberleri! Başkentte silahlı kavga: 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Başkentte silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberi... Başkentte iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri! Başkentte silahlı kavga: 2 yaralı
23.08.2020 07:57 | Son Güncelleme: 23.08.2020 08:06

Başkentte iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S. Ö. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan S. Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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