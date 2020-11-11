Son dakika haberleri... Başkentte silahla yaralama
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Son dakika haberleri... Başkentte silahla yaralama

11.11.2020 01:15 | Son Güncelleme: 11.11.2020 01:18
Son dakika haberleri... Başkentte silahla yaralama

Son dakika haberler: Altındağ ilçesinde bir kişi silahla hafif şekilde yaralandı.

Altındağ ilçesinde bir kişi silahla hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bulunan ikametinin önüne gelen Mustafa A, burada daha önceden aralarında husumet bulunan Emre K. ve yanındakilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla yaralanan Mustafa A, çevredekilerin yardımı ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa A'yı silahla yaraladığı iddia edilen Emre K. ve 2 zanlı olay yerinden kaçtı.

Polis, çevrede yaptığı araştırmada ağaçlık alana atılmış pompalı tüfek buldu.

Zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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