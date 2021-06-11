Son dakika haberleri... Başkentte özel bir huzurevinde yangın çıktı
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Son dakika haberleri... Başkentte özel bir huzurevinde yangın çıktı

Son dakika haberleri... Başkentte özel bir huzurevinde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel bir huzurevinde çıkan yangın söndürüldü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel bir huzurevinde çıkan yangın söndürüldü.

Mutlukent Mahallesi 1961'inci Sokak'taki özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında bazı huzurevi sakinleri dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edilen 45 huzurevi sakini ve 10 personelden bir kısmına ambulansta müdahale edildi. Bazıları da tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bu arada, Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürü Durmuş Ali Daldallı huzurevinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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