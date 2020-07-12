Son dakika haberleri: Başkentte otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı Son dakika güncel haberi: ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, otomobil ve minibüsün çarpışıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

ANKARA 'nın Kızılcahamam ilçesinde, otomobil ve minibüsün çarpışıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam, Ankara- Kızılcahamam yolu Uğurlu mevkisinde meydana geldi. Agah A. (33) yönetimindeki 34 NV 4909 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen aynı yöndeki minibüse çarptı. Otomobil ve minibüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Agah A. ile Halime A. (31), Emine P. (35), Sude Ceren P. (12), Kaan P. (10) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızılcahamam ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Ankara

Kaynak: DHA