Son dakika haberleri | Başkentte kayınpederini öldüren zanlı yakalandı Son dakika habere göre Gölbaşı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.

Gölbaşı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Örencik Mahallesi'nde ikamet eden K.Y, damadı K.A. ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A, yanında bulunan bıçakla kayınpederini ağır şekilde yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine kaldırılan K.Y. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA