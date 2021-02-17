Son dakika haberleri: Başkentte kaçakçılık operasyonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Başkentte kaçakçılık operasyonları

17.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:12
Son dakika haberleri: Başkentte kaçakçılık operasyonları

Son dakika haberleri: Ankara'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 zanlı yakalandı.

Ankara'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 8-14 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 677 bin 240 makaron, 2 bin 175 kaçak muhtelif elektronik eşya, 1692 kutu kaçak veya sahte ilaç, 1288 kilogram kaçak tütün, 736 litre sahte alkollü içki, 450 kaçak puro ve 86 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Polis ekipleri, operasyonlarda 27 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Meryem Uzerli
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Osman Özköylü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Başkentte kaçakçılık operasyonları - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 11:17:17. #1.16#
title