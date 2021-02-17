Son dakika haberleri: Başkentte kaçakçılık operasyonları

Ankara'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 27 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 8-14 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 677 bin 240 makaron, 2 bin 175 kaçak muhtelif elektronik eşya, 1692 kutu kaçak veya sahte ilaç, 1288 kilogram kaçak tütün, 736 litre sahte alkollü içki, 450 kaçak puro ve 86 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Polis ekipleri, operasyonlarda 27 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan