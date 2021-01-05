Son dakika haberleri... Başkentte izinsiz gösteride 18 gözaltı
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Son dakika haberleri... Başkentte izinsiz gösteride 18 gözaltı

05.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:13
Son dakika haberleri... Başkentte izinsiz gösteride 18 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.

Tunceli'de yaklaşık bir yıldır kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunamamasını protesto eden grup, Çankaya Belediyesi önünde bir araya geldi.

Kendilerine "Kadın Platformu" adını veren ve polisin uyarılarına rağmen izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale edildi.

Polise direnen grup üyelerinden 18'i gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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