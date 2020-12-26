Son dakika haberleri... Başkentte göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği düzenlendi
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Son dakika haberleri... Başkentte göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği düzenlendi

26.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 23:23
Son dakika haberleri... Başkentte göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği düzenlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle birçok hizmetten mahrum kalan göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği düzenledi.

Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği (MSYD), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle birçok hizmetten mahrum kalan göçmen çocuklar için saç kesimi etkinliği düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamada, salgın döneminde çok şeyden mahrum kalan göçmenlere yönelik kendi ortamlarında etkinlikler düzenlenmesine gayret edildiği belirtilerek, mültecilerin tüm dünyanın evlere kapandığı bu dönemde adeta gözleri kapıda gönüllüleri bekledikleri bildirildi.

MSYD gönüllüleri ile yeni yıl dolayısıyla kuaföre gidecek imkanı olmayan ailelerin evlerinde ziyaret edilerek kız ve erkek çocuklarının saçlarının kesildiği kaydedilen açıklamada, çocukların bu vesileyle güzel bir gün geçirdikleri ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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