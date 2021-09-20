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Başkentte geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 37'si tutuklandı

AA - Haberler | Güncel
Başkentte geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 37'si tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 290 zanlıdan 37'sinin tutuklandığı bildirildi.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 290 zanlıdan 37'sinin tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 13-19 Eylül arasında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 5 kilo 400 gram esrar, 2 kilo 400 kilo eroin, 600 gram metamfetamin ve 4 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 290 şüpheliden 37'si tutuklandı.

AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkentte geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 37'si tutuklandı - Haberler
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