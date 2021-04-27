Son dakika haberleri! Başkentte FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı
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Son dakika haberleri! Başkentte FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberleri! Başkentte FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Ankara'da 2005 yılına ait polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularının erişilmesine yönelik yürütülen operasyonda 12 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Ankara'da 2005 yılına ait polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularının erişilmesine yönelik yürütülen operasyonda 12 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, 2005 yılındaki polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının örgüt mensuplarına dağıtılmasında rolü olan 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında, 27 Nisan 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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