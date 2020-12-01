Son dakika haberleri! Başkentte FETÖ operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkinlik pişmanlık beyanı/teşhisi bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.