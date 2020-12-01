Son dakika haberleri! Başkentte FETÖ operasyonu
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Son dakika haberleri! Başkentte FETÖ operasyonu

01.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:05
Son dakika haberleri! Başkentte FETÖ operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkinlik pişmanlık beyanı/teşhisi bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkinlik pişmanlık beyanı/teşhisi bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 20 örgüt üyesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı, 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Gözaltına alınanlar arasında FETÖ operasyonlarında tutuklanıp meslekten ihraç edilen Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin'in oğlu da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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