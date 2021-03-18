Son dakika haberleri... Başkentte "Evlatlarımız Tek Yürek 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi Programı" düzenlendi
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Son dakika haberleri... Başkentte "Evlatlarımız Tek Yürek 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi Programı" düzenlendi

18.03.2021 21:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:54
Son dakika haberleri... Başkentte

Gelen son dakika haberlerine göre Başkentte Türk, Azerbaycanlı, KKTC'li, Suriyeli Türkmen ve Iraklı şehit askerlerin ailelerinin katılımıyla "Evlatlarımız Tek Yürek 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi Programı" gerçekleştirildi.

Başkentte Türk, Azerbaycanlı, KKTC'li, Suriyeli Türkmen ve Iraklı şehit askerlerin ailelerinin katılımıyla "Evlatlarımız Tek Yürek 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi Programı" gerçekleştirildi.

Vatan Yıldızları Vakfı tarafından Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikten önce katılımcılara, Çanakkale Savaşı'nda askerlerin bir öğünlük yemeği olan buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreninde konuşan Vatan Yıldızları Vakfı Genel Başkanı Soner Halisdemir, tüm şehitlere rahmet diledi.

Türk, Azerbaycanlı, KKTC'li, Suriyeli Türkmen ve Iraklı şehit askerlerin ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen program için çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelen katılımcılara teşekkür eden Halisdemir, "Biz etle tırnağız, biz kardeşiz, biz biriz, biz tek yüreğiz. Biz tarihten bu yana hep bir olduk, diri olduk ve bundan sonra da hep bir olacağız." dedi.

Halisdemir, programın düzenlenmesinde kendilerine yardımcı olan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'e teşekkür etti.

Etkinlikte AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun mesajları da paylaşıldı.

Konuşmaların ardından Musa Göçmen şefliğinde şehit ailelerinin katılımıyla Yemen Türküsü, Hey Onbeşli ve Tuna Nehri türküleri seslendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

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