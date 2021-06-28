Son dakika: Başkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Başkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Olayın yaşandığı apartmanın dış/genel planı Ekiplerin olay yeri incelemesi yapması Apartman dairesinin önüne çekilen güvenlik şeridi ANKARA - Başkentte bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle silahla vurularak öldürüldü.

Olayın yaşandığı apartmanın dış/genel planı

Ekiplerin olay yeri incelemesi yapması

Apartman dairesinin önüne çekilen güvenlik şeridi ANKARA - Başkentte bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle silahla vurularak öldürüldü.

AA muhabirinin bilgiye göre, Dursun I. (48), alacak verecek nedeniyle husumetli olduğu İsmail Alamış'ın (50) Altındağ Ziraat Caddesi'nde yaşadığı apartmana giderek, Alamış ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun I. tabancısıyla Alamış'a bir el ateş etti.

Göğüsünden ağır yaralanan Alamış'a ilk müdahaleyi apartmandaki komşuları yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alamış hayatını kaybetti.

Alamış'a ateş ettikten sonra kaçan zanlı, devriyedeki motor bisikletli polis ekiplerince bir alt sokakta yakalandı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Dursun I'nın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika: Başkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Son dakika: Başkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Son dakika: Başkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldü
Son dakika: Başkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Bergüzar Korel
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Başkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.06.2021 14:30:18. #1.13#

title