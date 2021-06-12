Son dakika haberleri: Bir kişi kaçak otoparkta ölü bulundu
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Son dakika haberleri: Bir kişi kaçak otoparkta ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Çankaya ilçesinde bir kişi inşaat alanındaki kaçak otoparkta ölü bulundu.

Çankaya ilçesinde bir kişi inşaat alanındaki kaçak otoparkta ölü bulundu.

Küçükesat Mahallesi Bağlayan Sokak'ta bulunan bir inşaat alanındaki kaçak otoparkta Ufuk Kutlu'nun (61) yerde sırtüstü vaziyette kasığından yaralı ve hareketsiz olarak yattığı görüldü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, Kutlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olay yerindeki pompalı tüfeğe de el koydu.

Kutlu'yu vurduktan sonra olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi D.B, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Son dakika haberleri: Bir kişi kaçak otoparkta ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bir kişi kaçak otoparkta ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bir kişi kaçak otoparkta ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bir kişi kaçak otoparkta ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bir kişi kaçak otoparkta ölü bulundu
Son dakika haberleri: Bir kişi kaçak otoparkta ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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