Başkentte başına taşla vurulan kişi öldü
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Başkentte başına taşla vurulan kişi öldü

08.12.2020 20:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:49

Başkentte tartışma sırasında başına taşla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Başkentte tartışma sırasında başına taşla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sıhhıye Halk Sokak'ta bulunan metruk bir binanın içerisinde A.R.K. ile B.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıtı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y. eline aldığı taşla A.R.K'yi başından yaralayarak kaçtı.

Çevredekilerin metruk binadan kavga sesi geldiği yönündeki ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı A.R.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli B.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.

Başkentte başına taşla vurulan kişi öldü
Başkentte başına taşla vurulan kişi öldü
Başkentte başına taşla vurulan kişi öldü
Başkentte başına taşla vurulan kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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