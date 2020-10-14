Son dakika haberi | Başkentte 1 ayda 2,5 milyon lira 'koronavirüs' cezası
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Son dakika haberi | Başkentte 1 ayda 2,5 milyon lira 'koronavirüs' cezası

14.10.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:21
Son dakika haberi | Başkentte 1 ayda 2,5 milyon lira 'koronavirüs' cezası

Son dakika haberlerine göre 13 Ekim'de yapılan koronavirüs denetimlerinde, 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığı açıklandı.

13 Ekim'de yapılan koronavirüs denetimlerinde, 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığı açıklandı.

Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede 13 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında kafe, lokanta, kuaför gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 146 bin 535 iş yerinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 11 bin 407 işyeri ya da kişiye toplam 2 milyon 658 bin 928 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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