Son dakika haberi | Başkentte 1 ayda 2,5 milyon lira 'koronavirüs' cezası
14.10.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:21
Son dakika haberlerine göre 13 Ekim'de yapılan koronavirüs denetimlerinde, 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığı açıklandı.
13 Ekim'de yapılan koronavirüs denetimlerinde, 2 milyon 658 bin 928 lira ceza uygulandığı açıklandı.
Valiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede 13 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında kafe, lokanta, kuaför gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 146 bin 535 iş yerinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 11 bin 407 işyeri ya da kişiye toplam 2 milyon 658 bin 928 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı