Son dakika haberleri! Başkent'te zincirleme kaza: 5 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Ankara'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Haymana yolu istikametinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 68 FK 266, 06 ADT 193 ve 06 CFT 991 plakalı araçlar birbiriyle çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı