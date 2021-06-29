Son dakika haberleri... Başkent'te yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Başkent'te yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Başkent'te yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Ankara'da bir kurum binasının penceresinden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da bir kurum binasının penceresinden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarı üzerinde bulunan bir kamu kurumunda meydana geldi. Yüksek katlardaki camlardan birinin düştüğü ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemeler sonucunda düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın sebeninin yapılan incelemenin ardından belirleneceği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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