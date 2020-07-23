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Son dakika haberleri! Başkent'te 'Yerli Tarımsal Üretim Alanı' açıldı

Son dakika haberi... Ankara'da yerli tarımsal üretimi desteklemek için Sincan Belediyesi, "Yerli Tarımsal Üretim Alanı" açtı.

Son dakika haberleri! Başkent'te 'Yerli Tarımsal Üretim Alanı' açıldı
23.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:16

Ankara'da yerli tarımsal üretimi desteklemek için Sincan Belediyesi, "Yerli Tarımsal Üretim Alanı" açtı.

Sincan Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek, çiftçilere örnek olmak ve ilçenin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Sincan Ziraat Odası işbirliğiyle mülkiyeti Sincan Belediyesine ait olan Polatlar köyündeki Yerli Tarımsal Üretim Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Sezgin Gülmez ve Sincan Müftüsü Mevlüt Topçu da katıldı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan açılışta traktöre binerek, tarla sürdü. Başkan Ercan'a çok sayıda çiftçi de eşlik etti.

Ekim alanında yerli tohum kullanılacak. Kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut, buğday, arpa ekilecek ve yetiştirilen ürünler hasat edildikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

"Bu topraklara sahip çıkalım"

Belediye Başkanı Ercan, "Ziraat Odası, muhtarlar ve çiftçilerimizle güçlerimizi birleştirerek güzel bir yola çıktık. Son yıllarda özellikle ülkemize uygulanan ekonomik saldırılar bize yerli sanayi, yerli üretim ve tarımsal kapasitenin harekete geçirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Covid-19 süreci de en önemli ihtiyacın gıda olduğunu hatırlattı. Gıdanın temeli topraktır. Aşık Veysel'in benim sadık yarim kara topraktır dediği bu toprak, bize birbirinden bereketli ürünler veren topraktır. Bu topraklara çok iyi sahip çıkmak lazım" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Küçük, "Sincanımız bir sanayi kenti ama aynı zamanda bir ziraat kenti. 874 kilometrekare toplam yüzölçümümüz var, bunun 508 bin 17 dönümü tarım arazisi. Yaklaşık 3 bin çiftçimiz zirai faaliyetlerini devam ettiriyor. Yaklaşık 400 dönümlük bu alanda zamanı geldiğinde çeşitli tarım ürünleri ekilecek. Elde edilecek ürünler belediyemiz tarafından ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara hijyenik şekilde paketli olarak dağıtılacak. Yerli ve milli tohumlar kullanılacak" açıklamasında bulundu.

Sincan Ziraat Odası Başkanı Gülmez ise, "Burada gayemiz çiftçinin daha çok para kazanması, istihdamın artması. Bu bölge sulu tarımın yapıldığı bir bölge, inşallah önümüzdeki günlerde sulu tarımı da deneyeceğiz. Bölgede yetişebilen ürünleri belediyemizle birlikte ekeceğiz. Göreve geldiği günden bu yana çiftçimize yardımda bulunan Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Belediye bize ne kadar öncülük yaparsa, biz de o kadar katkı sunarız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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