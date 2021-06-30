Son dakika haberleri... Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberleri... Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberleri... Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Ankara polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Altındağ ilçesinde uygulama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 9 bin 150 adet ecstasy, 1 kilo 500 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 305 Türk Lirası ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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