Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı
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Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı Ankara'da traktör ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı

ANKARA - Ankara'da traktör ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, 22.00 sularında Sincan İlçesi Çoğlu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte hobi bahçesinden dönen Vahiddin K. idaresindeki 06 HE 3734 plakalı otomobil, 26 TE 887 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle traktörde bulunan ve ismi öğrenilemeyen Afgan uyruklu sürücü ile otomobilde bulunan Vahiddin K., Aynur A., Rafiye K. ve Nermin K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambülanslarla en yakın hastanelere sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı
Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı
Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı
Başkent'te trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

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