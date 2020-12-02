Başkent'te trafik kazası; 2 yaralı
02.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:12
- Başkent'te trafik kazası; 2 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
- Başkent'te trafik kazası; 2 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sincan ilçesi Ahimesut Bulvarı Sanayi Köprü girişinde meydana geldi. Osman S. yönetimindeki 25 ABE 752 plakalı araç sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaybederek refüjde bulunan direğe çarptı. Kazada sürücü Osman S. ve aynı araçta bulunan 15 yaşındaki latif S. yaralandı. Yaralılar, ambulans ile Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE