Son dakika haberleri! Başkent'te tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişiye gözaltı

Son dakika habere göre Başkent'te, inşaat ve emlakçılık işi altında tefecilik yaptığı ve insanları zor kullanarak baskı altına alıp korkuttuğu tespit edilen 15 şahsa yönelik 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent'te, inşaat ve emlakçılık işi altında tefecilik yaptığı ve insanları zor kullanarak baskı altına alıp korkuttuğu tespit edilen 15 şahsa yönelik 18 farklı adrese düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde emlak ve inşaat işi yapıyormuş gibi görünüp tefecilik yapan ve insanların mallarına tehdit, baskı ve korkuyla zorla el koyduğu belirlenen organize suç çetesi üyesi 15 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, 18 farklı ikamette düzenlediği operasyonda 12 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Vatandaşların mallarına zorla el koydukları öğrenildi

Zanlıların ağına düşürdükleri kişilerden "tefe" adı altında verdikleri para karşılığında zorla mallarına el koydukları, evlerine kadar gidip tehdit ettikleri, mallarını ele geçirmedikleri insanları kendilerine ait mekanlarda ölümle tehdit, darp ve baskıyla zorla senet imzalattıkları tespit edildi.

Operasyonlarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, boş kağıda imzalı evraklar ve tefe kapsamında çok sayıda çek-senet ile satış sözleşmesi ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı