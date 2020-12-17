Başkent'te sahte para operasyonu
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Başkent'te sahte para operasyonu

17.12.2020 13:24 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:52

Başkent'te sahte para operasyonu Ankara polisi, piyasaya sahte para sürmeye çalışan "Bakkal Avcısı" isimli çeteyi yapılan uzun takip sonucu çökertti.

Başkent'te sahte para operasyonu

ANKARA - Ankara polisi, piyasaya sahte para sürmeye çalışan "Bakkal Avcısı" isimli çeteyi yapılan uzun takip sonucu çökertti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda Ankara'nın Kazan ilçesinde şehre sahte para sokmaya çalışan bazı kişilerin olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda kendilerini 'Bakkal avcısı' olarak nitelendiren çete üyelerinin İstanbul, Afyon, Denizli, Muğla, Eskişehir, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Bolu, Konya gibi çeşitli illere de küçük esnaf üzerinden piyasaya sahte para dağıtılmaya hazırlandıkları tespit edildi.

Mali polisin yaptığı tespitlerin ardından çete üyeleri Kazan ilçesinden Ankara'ya giriş yaptıkları sırada düzenlenen operasyonla durduruldu. Zanlıların araba ve üstlerinde yapılan aramada 306 adet 100 lira, 65 adet sahte 50 lira olmak üzere toplam 33.850 lira sahte para ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ç. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkent'te sahte para operasyonu
Başkent'te sahte para operasyonu
Başkent'te sahte para operasyonu
Başkent'te sahte para operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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