Son dakika haberleri | Başkent'te korkutan yangın

Son dakika haberi... Ankara'da yer alan bir depoda yangın çıktı.

Ankara'da yer alan bir depoda yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği yangın korku dolu anlar yaşattı.

Ankara Ticaret Borsası (ATB) İş Merkezi içerisinde bulunan bir deponun alt katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının oluşturduğu dumanlar, Ankara'nın çeşitli bölgelerinden gözlemlendi. Yangının neden çıktığı hakkında henüz bilgi edinilemezken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaşarak güvenlik önlemleri aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı