Son dakika haberi! Başkent'te iki ayrı uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberi! Başkent'te iki ayrı uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi! Başkent'te iki ayrı uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Ankara il Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 61 kök kenevir ile 30 gr eroin ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara il Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 61 kök kenevir ile 30 gr eroin ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çubuk ilçesine bağlı Yıldırımelören Mahallesi'nde Y.D., S.Ö., A.G. ve O.E. adlı şahısların uyuşturucu elde etmek üzere kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Olay üzerine harekete geçen ekipler, şahısların ikamet adresinde yaptıkları aramada evin iki odasında yapay sera kurularak saksılara ekili halde bulunan 61 kök kenevir bitkisini ele geçirdi. Adreste yakalanan Y.D. hakkında adli işlemlere başlatılırken, S.Ö., A.G. ve O.E. adlı şahısları arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bir diğer olayda ise ekipler, Altındağ Karacaören Mahallesi'nde 06 CZF plakalı araçta uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisine ulaştı. Bahse konu aracı jandarma devriyesi sırasında Altındağ Bahçelievler Sitesi bölgesinde gören ekipler aracı durdurdu. Araçta ve arazide yapılan arama sonucunda; 30 gr eroin, 3 adet uyuşturucu içmekte kullanılan cam aparat ve cam aparatların içerisinde 8 gr uyuşturucu madde ile araçtan atılan 9 mm çapında kurusıkıdan bozma silah ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.Y., M.A., G.Y.A. ve R.G. adlı şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal etmelerinden dolayı 12 bin 600 TL idari para cezası uygulanırken, şahıslar hakkında adli işlem uygulandı.

(Ali Nargüner/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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