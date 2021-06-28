Son dakika haberleri: Başkent'te hırsızlar jandarmadan kaçamadı: 2 gözaltı
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Son dakika haberleri: Başkent'te hırsızlar jandarmadan kaçamadı: 2 gözaltı

Son dakika haberleri: Başkent'te hırsızlar jandarmadan kaçamadı: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir evden 10 bin lira değerinde eşya çaldıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir evden 10 bin lira değerinde eşya çaldıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Sazak Mahallesi'nde ikamet eden M.S. adlı vatandaşın evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada, 10 bin TL değerinde ev eşyasının çalındığı belirlendi.

Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalarda, olayla ilgili F.Ç. ve H.Ç. isimleri belirlendi. Zanlıların hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve çalınan eşyaların bir araçla götürüldüğü belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şahısların kimlik ve adresleri kısa sürede tespit edilerek operasyon düzenlendi. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin adreslerinde yapılan arama sonucunda; 9 adet kurusıkı tabanca, 48 adet fişek, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Mağdur M.S.'nin evinden çalınan eşyaları 400 TL karşılığında sattıkları anlaşılan F.Ç. ve H.Ç. adlı şüpheliler gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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