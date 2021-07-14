Son dakika haberleri! Başkent'te dehşet...Hastane müdürü personel tarafından makamında bıçaklandı
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Son dakika haberleri! Başkent'te dehşet...Hastane müdürü personel tarafından makamında bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Başkent'te dehşet...Hastane müdürü personel tarafından makamında bıçaklandı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Personelden Sorumlu Hastane Müdürü olarak görev yapan Muammer Zeki Şahnaoğlu, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hastane personeli tarafından vücudunun çeşitli...

Başkent'te dehşet...Hastane müdürü personel tarafından makamında bıçaklandı

ANKARA - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Personelden Sorumlu Hastane Müdürü olarak görev yapan Muammer Zeki Şahnaoğlu, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hastane personeli tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. 5-6 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Şahnaoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.20 sıralarında gerçekleşti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Personelden Sorumlu Hastane Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu odasında otururken, psikolojik sorunları nedeniyle 14 aydır idari izinde olan ve bu sorunlar nedeniyle doktora görünmesi tavsiye edilen hastane personelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden 5-6 bıçak darbesi alan Hastane Müdürü Şahnaoğlu, acil ameliyata alındı. Karın içerisinde ciddi kanama ve bağırsak bölgesinde kesi oluşan Şahnaoğlu'nun ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Şahnaoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay üzerine hemen hastane kolluk kuvvetlerince yakalanan şahsın, karakola götürüldüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri! Başkent'te dehşet...Hastane müdürü personel tarafından makamında bıçaklandı
Son dakika haberleri! Başkent'te dehşet...Hastane müdürü personel tarafından makamında bıçaklandı
Son dakika haberleri! Başkent'te dehşet...Hastane müdürü personel tarafından makamında bıçaklandı
Son dakika haberleri! Başkent'te dehşet...Hastane müdürü personel tarafından makamında bıçaklandı
Son dakika haberleri! Başkent'te dehşet...Hastane müdürü personel tarafından makamında bıçaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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