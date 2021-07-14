Son dakika haberleri! Başkent'te dehşet...Hastane müdürü personel tarafından makamında bıçaklandı

Edinilen son dakika haberine göre Başkent'te dehşet...Hastane müdürü personel tarafından makamında bıçaklandı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Personelden Sorumlu Hastane Müdürü olarak görev yapan Muammer Zeki Şahnaoğlu, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen hastane personeli tarafından vücudunun çeşitli...