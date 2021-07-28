Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı Başkent'te gecekonduda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle önce boş ahıra daha sonra tarlaya sıçradı Ankara'nın Sincan ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın önce boş ahıra, rüzgarın etkisiyle 200...

Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı

Başkent'te gecekonduda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle önce boş ahıra daha sonra tarlaya sıçradı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın önce boş ahıra, rüzgarın etkisiyle 200 metre ileride bulunan 15 dönümlük tarlaya sıçradı. Yangında can kaybı meydana gelmeziken gecekonduda bulunan 4 yavru köpek ise alevlerin arasından itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık TOKİ 1. Etap 3. Bölge'nin arka tarafında bulunan arazide saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler önce arazide bulunan gecekonduyu kullanılamaz hale getirirken, daha sonra yan tarafta bulunan boş ahıra sıçradı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüyerek, 200 metre ileride bulunan 15 dönümlük tarlaya da sıçradı. Yangını orada bulunan bekçi ekipleri fark ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye erleri sevk edilirken, alevler 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

4 yavru köpek alevlerin arasından son anda kurtarıldı

İtfaiye erleri, gecekonduda çıkan yangını kontrol almaya çalıştığı esnada alevlerin arasında henüz yeni doğmuş ve hareketsiz yatan 4 yavru köpeği de son anda kurtardı. Köpeklere yapılan ilk müdahalenin ardından itfaiye erleri tarafından güvenli alana götürüldü. Köpeklerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı
Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı
Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı
Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı
Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı
Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı
Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı
Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

Son dakika haber | Doktor kazada öldü, anne güçlükle ayakta durabildi
Son dakika haber | Doktor kazada öldü, anne güçlükle ayakta durabildi
Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
Daha önce 49 kez intihar etmeye kalkışan şahıs bu kez Bursa'da çatıya çıktı
Kurban peşine gidip ölü bulunan Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok
Kurban peşine gidip ölü bulunan Onur'un dedesi iddiaları yalanladı: Arı ısırığını bırakın sinek ısırığı dahi yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İrem Derici Fatma Girik Serdar Ortaç
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gecekonduda çıkan yangında itfaiye erlerinin dikkati sayesinde 4 yavru köpek son anda kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 01:26:59. #1.16#

title