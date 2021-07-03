Son dakika haberleri! Başkent'te FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika haber: Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 60 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 60 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanması içerisinde faaliyeti bulunan ve askeri personelden sorumlu mahrem

imam oldukları belirlenen 60 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 40 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı