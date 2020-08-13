Son dakika haberleri... Başkent'te fabrika yangını
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Son dakika haberleri... Başkent'te fabrika yangını

Bir son dakika haberine göre Başkent'te fabrika yangını Ankara'nın Akyurt İlçesinde bir ahşap doğrama fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

13.08.2020 22:26 | Son Güncelleme: 13.08.2020 23:10

Başkent'te fabrika yangını

ANKARA - Ankara'nın Akyurt İlçesinde bir ahşap doğrama fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Ankara'nın Akyurt ilçesi Şeyhler Mahallesindeki ahşap doğrama ve zımba üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çatı katında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıdaki itfaiye erleri, yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmalar sonucunda çatı katında çıkan yangında alevlerin yerde bulunan kerestelere sıçramaması büyük bir facianın önüne geçti. Küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Olay yerine gelen Akyurt Kaymakamı Osman Altın ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Son dakika haberleri... Başkent'te fabrika yangını

Kaynak: İHA

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