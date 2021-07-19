Son dakika haberleri | Başkent'te çıkan yangında boş iki gecekondu kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Başkent'te çıkan yangında boş iki gecekondu kül oldu

Son dakika haberleri | Başkent'te çıkan yangında boş iki gecekondu kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da çıkan yangında boş olduğu öğrenilen iki gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da çıkan yangında boş olduğu öğrenilen iki gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde boş olan iki gecekonduda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye araçları arazi şartları nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Güçlükle sokağa ulaşan ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürürken, 2 gecekondu kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü
Deprem olduğunu zanneden iş yeri sahibi, 1,5 metrelik yılanı görünce dehşete düştü
Oğluna yardıma giden 66 yaşındaki adam, kalp krizi geçirip kayalıklara düşerek öldü
Oğluna yardıma giden 66 yaşındaki adam, kalp krizi geçirip kayalıklara düşerek öldü
Kurbanlık dana 10 metrelik su kuyusuna düştü! İtfaiye ekipleri kurtarmak için büyük uğraş verdi
Kurbanlık dana 10 metrelik su kuyusuna düştü! İtfaiye ekipleri kurtarmak için büyük uğraş verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Hande Yener Demet Akalın Gelinim Mutfakta
Spor Ali Koç Balotelli Metin Oktay Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Başkent'te çıkan yangında boş iki gecekondu kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 23:54:17. #1.14#

title