Son dakika haberleri | Başkent'te çıkan yangında boş iki gecekondu kül oldu

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da çıkan yangında boş olduğu öğrenilen iki gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Ankara'da çıkan yangında boş olduğu öğrenilen iki gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Altındağ ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde boş olan iki gecekonduda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye araçları arazi şartları nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Güçlükle sokağa ulaşan ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürürken, 2 gecekondu kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı