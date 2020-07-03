Son dakika haberleri! Başkent'te atık kağıt deposunda yangın Gelen son dakika haberlerine göre - Başkent'te atık kağıt deposunda yangın Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde atık kağıtlarının toplandığı bir depoda yangın çıktı.

- Başkent'te atık kağıt deposunda yangın

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde atık kağıtlarının toplandığı bir depoda yangın çıktı.

Yangın Ankara'nın Yenimahalle ilçesi 204'üncü cadde üzerinde bulunan atık kağıtlarının toplandığı bir depoda çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan yangını çevrede bulunan vatandaşlar fark etti. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken zaman zaman meydana gelen patlamalar endişe oluşturdu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Çevrede endişe oluşturan yangında, yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA