Son Dakika | Başkent'te 9 katlı binada yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Başkent'te 9 katlı binada yangın

20.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:21

Son dakika haberi... Ankara'da 9 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Ankara'da 9 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. 2 kişiye olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi İvedik Caddesi'nde 9 katlı bir binanın 4. katında yangın çıktı. Binanın balkon kısmında yer alan camların sıcaktan patlaması sonucu yükselen alevler üst kata da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine kısa sürede gelmesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde hazır bulunan 112 sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

-İHA-

Son Dakika | Başkent'te 9 katlı binada yangın
Son Dakika | Başkent'te 9 katlı binada yangın
Son Dakika | Başkent'te 9 katlı binada yangın
Son Dakika | Başkent'te 9 katlı binada yangın
Son Dakika | Başkent'te 9 katlı binada yangın
Son Dakika | Başkent'te 9 katlı binada yangın
Son Dakika | Başkent'te 9 katlı binada yangın
Son Dakika | Başkent'te 9 katlı binada yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump İsmail Demir Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Nilgün Belgün Seren Serengil Mustafa Üstündağ Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Adana İngiltere Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Başkent'te 9 katlı binada yangın | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 17:20:44. #1.14#
title