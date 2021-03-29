Son dakika haberleri! - Başkent'te 1 haftalık narkotik operasyonlarında 31 şahıs tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre - Başkent'te 1 haftalık narkotik operasyonlarında 31 şahıs tutuklandı Ankara'da narkotik suçlarla mücadele ekiplerince 22-28 Mart arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 346 şahıstan 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Başkent'te 1 haftalık narkotik operasyonlarında 31 şahıs tutuklandı

ANKARA - Ankara'da narkotik suçlarla mücadele ekiplerince 22-28 Mart arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 346 şahıstan 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekiplerince, narkotik suçları önlemeye yönelik 22-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 346 şahıstan 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca, 2 kilogram esrar, 30 kök Hint keneviri ve 4 bin 500 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER