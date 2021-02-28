Son dakika haberleri! Başkent sokaklarında sessizlik hakim - 15 Temmuz Milli İrade Meydanı
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Son dakika haberleri! Başkent sokaklarında sessizlik hakim - 15 Temmuz Milli İrade Meydanı

28.02.2021 11:40 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:44

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent sakin bir gün geçiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent sakin bir gün geçiriyor. (1)

Son dakika haberleri! Başkent sokaklarında sessizlik hakim - 15 Temmuz Milli İrade Meydanı
Son dakika haberleri! Başkent sokaklarında sessizlik hakim - 15 Temmuz Milli İrade Meydanı
Son dakika haberleri! Başkent sokaklarında sessizlik hakim - 15 Temmuz Milli İrade Meydanı
Son dakika haberleri! Başkent sokaklarında sessizlik hakim - 15 Temmuz Milli İrade Meydanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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