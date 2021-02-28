Son dakika haberleri! Başkent sokaklarında sessizlik hakim - 15 Temmuz Milli İrade Meydanı
28.02.2021 11:40 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:44
Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent sakin bir gün geçiriyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent sakin bir gün geçiriyor. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk