Son dakika haberleri... Başkent'in yeni itfaiye erleri belli oldu Son dakika güncel haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanacak adayların sınav sonuçları Büyükşehir Belediyesi internet sitesi "www.ankara.bel.tr" üzerinden açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanacak adayların sınav sonuçları Büyükşehir Belediyesi internet sitesi "www.ankara.bel.tr" üzerinden açıklandı.

300 itfaiye eri liyakata göre atanacak

İşe alınacak itfaiye erlerinin tamamı itfaiye bölümünden mezun olanlar arasından seçildi.

'İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği' ile 'Sivil Savunma ve İtfaiyecilik' alanlarından mezun olan bin 312 aday uygulamalı sınav ve mülakata tabi tutuldu. Yapılan değerlendirme sonucu sınavı kazanan 100 meslek lisesi mezunu, 200 ön lisans mezunu toplam 300 itfaiye eri belli oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına memur olarak ataması yapılacak 18'i kadın, 282'si erkek itfaiye erinden istenilen belgeler ise şöyle:

-Diploma aslı veya noter tasdikli örneği,

-Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesinin noter tasdikli örneği,

-Sağlık açısından İtfaiye Eri olur ibareli tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu,

-4 adet fotoğraf (Vesikalık/Biyometrik),

-Adli sicil kaydı belgesi (kamu çalışanları için),

-Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

-KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

-Dilekçe (Aday tarafından doldurulup imzalanacaktır)

Başkent'in yeni itfaiye erleri atama öncesi istenilen dilekçe örneğine www.ankara.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Sınavı kazananların gerekli belgeleri en geç 28 Ağustos 2020 tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor. - ANKARA

Kaynak: İHA