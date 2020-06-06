Son dakika haberleri! Başkent Bakü'nün sokakları boş kaldı
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Son dakika haberleri! Başkent Bakü'nün sokakları boş kaldı

Son dakika habere göre Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.

Son dakika haberleri! Başkent Bakü'nün sokakları boş kaldı
06.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:11

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdi.

Kovid-19 salgını kapsamında vaka sayısında ciddi artış kaydedilmesi üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması başlatıldı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bugün itibariyle uygulanmaya başladı

Kovid-19 vaka sayısının çoğunluk teşkil ettiği Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde 8 Haziran saat 06.00'a kadar vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte her gün binlerce aracın ve kişinin geçtiği başkent Bakü'nün sokakları, caddeleri ve meydanları boşaldı.

Boş kalan başkentin sokaklarında polis ve asker hem devriye geziyor, hem de kontrol noktaları kurdu.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı

Bakü, Sumgayıt, Gence, Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde devlet kurumlarında çalışanların mesaisi 14.00'e kadar kısıtlandı.

Sokağa çıkma yasağı süresince market, eczane, restoran, kafe ve mağazalar kapalı kalacak. Genelgede yasak süresince kamu ve özel sağlık kuruluşları, zorunlu kamu hizmetinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler, doğal gaz, elektrik petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, radyo ve televizyon kuruluşları, telekomünikasyon hizmetlerini sağlayan kurum ve kuruluşlar, demiryolu, kara, deniz, havayoluyla yük taşımacılığı yapan yerlerin açık kalacağı aktarıldı.

Özel araçlarla yola çıkmak yasak

Yasak süresince ayrıca ambulans, itfaiye, makam, kaza ve onarım araçlarından başka özel araçların hareketine izin verilmeyecek. Yasağı kapsamayan kurum ve kuruluşların personeli ve araç sahipleri, e-devlet üzerinden izin aldıktan sonra evlerinden çıkabilecek. Yasağı delen araç sahiplerine ve kişilere ise cezai yaptırım uygulanacak. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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