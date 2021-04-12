Son dakika haberleri... Başkan Yüksel, "Ramazan ayında çevrim içi etkinliklerimizle birlikteyiz"
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Son dakika haberleri... Başkan Yüksel, "Ramazan ayında çevrim içi etkinliklerimizle birlikteyiz"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Başkan Yüksel, 'Ramazan ayında çevrim içi etkinliklerimizle birlikteyiz'

Son dakika haberler: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yarın başlayacak olan ramazan ayıyla ilgili olarak bir mesaj paylaştı.

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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yarın başlayacak olan ramazan ayıyla ilgili olarak bir mesaj paylaştı. Yüksel, "Her komşumuz, ramazan ayına özel hazırladığımız geleneksel etkinliklerimize sosyal medya hesaplarımız üzerinden erişebilecek."

Birlik ve beraberlik duygularımızın yükseldiği bu dönemde paylaşma ve dayanışma konusundaki hassasiyetimiz de aynı oranda artmakta diyen Yüksel, "Dünyayı ve ülkemizi saran pandemiye karşı topyekün bir mücadele içerisinde, darda olan komşularımızın yanında olurken, sahip olduklarımızın kıymetini bilmek ve şükretmek daha büyük bir anlam kazandı" dedi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, mesajına şu şekilde devam etti: Bu yıl mübarek ramazan ayında, belki büyük iftar sofralarında her birlikte olamayacağız ama gönüllerimizdeki sevgi, aramızdaki dayanışma ve sabır ile sağlıklı günlerde buluşacağımız inancımızı güçlü tutmaya devam edeceğiz. Paylaşımın, bereketin, bolluğun, dayanışma ve yardımlaşma duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Her komşumuz, ramazan ayına özel hazırladığımız geleneksel etkinliklerimize çevrim içi olarak sosyal medya hesaplarımız üzerinden erişebilecek. Tüm iyi temennilerim ile komşularımızı en içten duygularımla selamlıyor, mübarek Ramazan ayının büyük ailemiz Kartal'a, ülkemize ve dünyaya her şeyden önce sağlık, huzur, barış ve mutluluk getirmesini, hayırlara vesile olmasını diliyorum.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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