Son dakika haberleri... Başkan Yücel Bakan Çavuşoğlu'na projelerini anlattı
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Son dakika haberleri... Başkan Yücel Bakan Çavuşoğlu'na projelerini anlattı

21.10.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.10.2020 15:59
Son dakika haberleri... Başkan Yücel Bakan Çavuşoğlu'na projelerini anlattı

Son dakika politika haberi: Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek yeni projeler hakkında bilgiler verdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek yeni projeler hakkında bilgiler verdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Yücel, yapmış olduğu yeni projelerden bahsederek fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Başkan Yücel ise, "Ülkemizin ve Alanya'mızın gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret ettik. Projelerimizden bahsettik. Yakın ilgisiyle bizleri yine son derece güzel ağırlayan ve bugüne kadar projelerimize verdiği katkılar adına Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başkan Yücel ayrıca Bakan Çavuşoğlu'na ay yıldız motifli bir tabloda hediye etti. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Başkan Yücel Bakan Çavuşoğlu'na projelerini anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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